保健》情緒大起大落好困擾 營養師：吃這些食物可有好心情

2017-09-13 17:33

〔記者林惠琴／台北報導〕現代人生活壓力大，有時難免心情大起大落，影響工作效率或人際關係，造成困擾。營養師表示，一個人的情緒變化與血糖有關係，因此「吃」對食物、避免血糖劇烈波動很關鍵，選擇低GI值的食物（Glycemic Index，升糖指數），有助於血糖保持穩定，降低負面情緒，就能時時保持好心情！

GI值係指食物被吃進肚子後，在體內造成血糖上升的快慢指數；GI值低於55的食物，就稱為低GI值食物。

許多上班族在事情繁多、情緒不佳時，喝下一杯含糖飲品或一份甜點後，瞬間感覺壓力被釋放、心情立刻變得美麗，但營養師李婉萍解釋，這是因為高GI值的食物，會在短時間內造成血糖高度起伏，先是血糖急速上升，進而獲得愉悅，只是快樂來匆匆也去匆匆，胰島素分泌後，血糖又會驟降，造成沮喪，結果心情大起大落；反觀低GI值的食物，血糖變化較低，穩定性較高，相對可較長時間保持快樂情緒。

李婉萍說明，低GI值飲食方式可以糙米取代白米，還有多攝取紅藜麥、紅薏仁等，水果則是奇異果、小番茄、芭樂、蘋果、柳橙、葡萄柚、櫻桃、藍莓均屬於低GI值。

此外，想要保持好心情，體內素有快樂荷爾蒙之稱的「血清素」含量，也要注意濃度不宜太低，李婉萍說，血清素的原物料是「色胺酸」，可適時補充牛奶、豆漿等食物獲得，以保持心情輕鬆。