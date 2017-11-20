醫病》創新雙微創腰椎手術 傷口小復原快

苗栗市大千醫院神經外科醫師李世祥說，創新雙微創腰椎手術，傷口小、更安全。（圖：大千醫院提供）

2017-11-20 16:59

〔記者張勳騰／苗栗報導〕不少民眾聽到腰椎手術都感到非常害怕，擔心手術失敗會造成下肢終身癱瘓，因此常讓病人怯步。苗栗市大千綜合醫院神經外科主任李世祥建議，現行「雙微創腰椎內固定手術」傷口小、復原快，是安全且無痛的腰椎手術。

大千醫院指出，有位52歲的婦人，兩個月前開始感覺左下肢麻痛，因無法久坐、久站，甚至影響睡眠及日常行走。就醫後診斷為第四、五腰椎間盤突出，壓迫坐骨神經而引起疼痛，因她曾聽說腰椎手術失敗率很高，會造成下肢終身癱瘓，讓她遲遲不願接受手術治療。

後來她到大千進行雙微創腰椎內固定手術，手術後恢復狀況良好，婦人出院時直說「後悔沒有儘早動手術，白白多痛了好幾個月。」

醫師李世祥指出，「雙微創腰椎內固定手術」是微創釘加微創支架的方式，手術只需在背部做2-3個1-2公分的傷口，術後傷口疼痛非常輕微，觀察2、3天後即可出院且無需拆線。

而傳統手術腰椎支架體積大，因此植入時需要的空間較大，對神經的碰觸也較多，造成神經受損的風險比較高；雙微創腰椎內固定手術是使用組合式腰椎支架，不僅體積小，且植入人體後再行組合，所需空間較小，幾乎不碰觸神經，相對安全。