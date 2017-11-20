醫病》冬被使用沒重洗 4歲童全身紅又癢

大里仁愛醫院小兒科主任劉芳青提醒，冬衣、毯子拿出來給幼兒使用前，最好重新清洗，避免誘發過敏症狀。（記者陳建志攝）

2017-11-20 17:32

〔記者陳建志／台中報導〕近日天氣漸漸轉涼，許多人都將冬衣、被毯搬出來使用，一名4歲的黃小弟蓋上毯子後，全身出現紅腫的風疹塊，因癢到受不了就醫，小兒科醫師診斷後，確診是急性蕁麻疹的全身性過敏反應，經藥物治療及食物控制才好轉，研判是被毯保存不當，加上使用前沒有再清洗才讓男童過敏，提醒家長換季時可用夾鍊袋收衣服。

台中一名4歲黃小弟，近日疑因蓋了未重洗的被子罹患急性蕁麻疹，全身出現紅腫。（記者陳建志翻攝）

大里仁愛醫院小兒科主任劉芳青今天表示，這名4歲男童上週由媽媽帶來看診，主訴皮膚又紅又癢，不但白天到幼兒園無法專心，晚上更是癢到睡不著，因越抓越癢趕緊就醫，察看後發現黃小弟全身皮膚紅癢又有風疹塊，是急性蕁麻疹全身性過敏反應。

台中一名4歲黃小弟，近日疑因蓋了未重洗的被子罹患急性蕁麻疹，全身出現紅腫。（記者陳建志翻攝）

劉芳青表示，引發急性蕁麻疹過敏的原因，除了食物外，包括溫度冷熱、環境變化、灰塵，以及接觸到過敏物品，都可能引起皮膚過敏反應，因家長表示發病前飲食並無異常，也沒有服用藥物，不過有拿之前收起的被子讓小朋友蓋，研判因被毯保存不當，加上使用前沒有再清洗，導致蕁麻疹發作全身性過敏，經藥物治療及食物控制後已好轉。

醫師提醒，冬天重新拿毯子出來給幼兒蓋，最好先清洗。（記者陳建志攝）

劉芳青表示，因幼兒的免疫系統未成熟，年紀愈小接觸過敏原時引起的過敏反應愈大，過敏症狀除全身風疹塊、紅腫癢、眼睛腫脹、嚴重的話可能導致血壓不穩、上呼吸道黏膜腫脹造成呼吸窘迫，甚至出現休克，提醒孩童有過敏反應又持續哭鬧時，應立即就醫。

醫師提醒，冬衣重新拿出來給幼童穿前，最好先清洗。（記者陳建志攝）

劉芳青提醒，冬衣、毯子拿出來給幼兒使用前，最好重新清洗，也可以使用夾鍊袋收納保存，避免誘發過敏症狀。若蕁麻疹發作，1個月內都可能再發作，這段期間應避免食用奶類、雞蛋、帶殼海鮮、有毛水果如奇異果、草莓等，平時也應注意環境清潔並適當運動，並多食用新鮮蔬果。