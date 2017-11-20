醫病》熟女頸部壓迫、呼吸困難 原來是甲狀腺病了！

2017-11-20 17:15

〔記者林惠琴／台北報導〕45歲李小姐，總是覺得頸部有壓迫感，走路時也經常吸不到空氣，經檢查發現，甲狀腺腫已達8公分、約拳頭大小，甚至延伸至胸骨後方，壓迫到氣管、影響呼吸。若採用傳統外科手術治療，會在頸部留下大傷口，但醫師採取自然孔甲狀腺手術，不只未留疤，也大幅緩解疼痛。

國內甲狀腺結節盛行率約45%，其中約5%會轉為惡性腫瘤；衛福部統計，2014年新增3361名甲狀腺癌患者，發生率女大於男，主要集中於30至45歲女性，在最新公布資料中，已高居女性十大癌症第五位。

基隆長庚醫院一般外科醫師陳育賢表示，甲狀腺結節患者通常會出現頸部有壓迫感，以及吞嚥、呼吸困難與聲音沙啞、影響美觀等症狀，接受療程最擔心手術切除後帶來疼痛，以及頸部留下明顯疤痕。

陳育賢說明，醫界從2008年起，開始推行自然孔甲狀腺手術，經過多年調整，技術已更為精進，對比過去傳統外科手術治療甲狀腺結節，必須在頸部劃開7至8公分傷口，甚至有些患者要住院5、6天，自然孔甲狀腺手術是在下唇內部劃開1至1.5公分的傷口，進行微創手術，患者術後頸部沒有疤痕，也大幅降低疼痛，並且不影響聲帶，可能隔天就出院。

陳育賢解釋，透過結合內視鏡，放大手術部位影像，搭配精細器械，能夠減少手術時神經的牽拉，進而疼痛減少、聲音正常，如今更進一步結合達文西機械手臂，具有10倍3D視野放大效果，並配合ICG螢光染色定位副甲狀腺，提升手術精確性，在保留副甲狀腺及返喉神經下，將病灶清理乾淨。

不過，陳育賢也指出，目前自然孔微創內視鏡甲狀腺手術自費約5萬元、自然孔微創達文西甲狀腺手術則是約20萬元，且病人若甲狀腺結節超過8公分、惡性腫瘤大於2公分，或是頸部曾接受放射治療，均不適用。

陳育賢建議，民眾可定期摸摸看甲狀腺的位置，檢視有無腫大情況，若有異常應進一步就醫。