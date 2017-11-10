水資源是公共財 農委會︰擴大灌區顧農民

水利會百年歷史 會員逾150萬人…
〔記者吳欣恬、楊綿傑／綜合報導〕日治時期就存在的農田水利會至今逾百年，目前全國共十七個水利會、會員逾一百五十萬人。農委會副主委陳吉仲強調，政府每年補助六十多億，迄今卻還有五十多萬公頃農地沒有水利灌溉設施，且水資源是公共財，希望公權力介入處理，以全國性角度提升水利建設及灌溉成效，照顧農民，不要讓非灌區農民再淪次等公民。
公法人身分不明、派系綁樁 早有改革聲
水利會渾沌不明的公法人身分常有權責不符爭議，應屬公共財的水和土地資源更有私人出賣之虞，而水利會選舉更常有人為因素介入、地方派系綁樁買票文化的沉痾，過去屢有改革需求呼聲。
但也有人不滿，「民進黨一上台就改官派」，有意圖對水利會派系洗牌疑慮，甚至直指，「這是對過去長期與國民黨勢力盤根錯節的水利會派系勢力拔樁。」
還有出賣水權或租蓋大樓 民團轟很怪
不過修正草案其實獲得不少民間團體支持，水利保育團體疾呼：「水是公共財，水利會以公法人身分執行跟公權力無關的事，『很怪』，即便部分水圳是私人出資的，水權也非私有，更不應被用來賺錢當成私財。」
台灣水資源保育聯盟說，農田水利會每年拿農委會補助六十億，經費流向卻不受監督，甚至有水利會出賣水權、將農業用水賣給南科使用，每年獲利高達三億，還有些水利會用地已無灌溉功能，如台北市的瑠公圳，藉出租、販售獲高額利潤。
保育聯盟主任粘麗玉更指出，水利會有些職位安插政治人物當肥貓，且會長選舉有黑箱嫌疑，永遠一批人在當。農田水利會的員工透過改制納入公部門，福利或退休等制度比照公務員，對員工是正面的。
中興大學應用經濟學系教授黃炳文則說，水利會分兩種，都市型的沒多少水權，卻有數千億的資產，農業大縣的水權多，財政卻苦，有的甚至負債。但灌溉用水和農地耕作管理制度應做綜合考量，要注意當年農田水利會和農民也有出錢建水利設施，未必因政府補助，就全要收歸政府。
台大農經系教授吳榮杰則對改制樂觀其成，他指出，官派比較不會有派系選舉問題。現在農田水利會的灌溉設施，雖然早年不少是農民出錢，但現卻由少數人運作，更不公平。農田水利會改制成公務機關，讓水權分配，從總體利益考量，而非本位主義，應會更順利。