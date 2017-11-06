輸電饋線不足 不利耕地光電建置率低

僅59公頃申設、建置率3.5% 幾乎乏人問津
〔記者吳欣恬、羅倩宜／台北報導〕政府大力推動綠電，缺地缺電成為挑戰。但農委會一○四年起陸續公布不利耕作地共二三八三公頃，依法有七十％、一千六百多公頃可佈建太陽能板，最新統計卻顯示，迄今核准申設面積只有五十九公頃、僅三．五％，幾乎乏人問津。
農委會於一○四年公布雲林、嘉義、彰化等縣市共十八區、面積一二五三公頃的鹽化、污染或下陷等不利耕作地，今年再公告第二批二十區、一一三○公頃，以綠能設施建置率可達七成估算，得設置太陽能光電板面積至少有一六六八公頃。
但農委會於九月底最新統計，迄今已核准一百二十四件申請案，核准土地面積僅五十九公頃、建置率僅三．五％，與預期有一大段差距。
實作農地又衍生假種田、真種電問題
截至今年七月，國內農業設施結合光電，計有三三○五件，裝置容量達六一六ＭＷ（百萬瓦），佈建面積約七八三公頃，申設個案主要是一般農地上的畜禽舍和溫室及養菇場等。演變成不利耕作地乏人問津，實作農地卻衍生不少「假種田、真種電」問題案件。
農委會無奈指出，農地種電許多措施權限其實不在農政單位，據地方反映，主因不利耕作土地多位處偏遠或較分散，台電輸電饋線不足，因此申設意願不高，饋線和電網建置不足，確實成為發展農業光電一大問題及阻力。
農委會企劃處處長蔡昇甫說，台電目前雖有擬出饋線十年計畫、分散式電網規劃，但面對二○二五年再生能源要達二十％的政策目標，配套恐須加速。
能源學者建議 綠能核心要先推自用
能源政策學者指出，台電目前饋線約僅六、七成，確有地區不均，因此許多光電業者寧願沿線找地，不利耕作地雖可作為潛在綠電的「漂亮數據」，但要實際種出電，有很大挑戰。綠能核心要先推「自用」，國外大多如此，政府思維也應調整，鼓勵農民自用或鄰近供電。
台電發言人林德福表示，台電對推動綠電向來全力以赴，只要業者提出需求，都會協助解決輸配電問題，既有饋線還有容量下，可拉線與電網相連；若饋線已無容量或距離太遠，也可新設饋線。不利耕作地的綠電設置率過低，應非全因饋線不足，需再全面了解。