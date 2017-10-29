彩虹旗飛揚 12.3萬人上街爭性平

2017-10-29

〔記者楊綿傑／台北報導〕「澀澀性平打開開，多元教慾跟上來」，第15屆同志大遊行昨熱鬧展開，各遊行隊伍在「六色彩虹包圍台灣」的平權地景中邁開步伐。在午後天公作美、婚姻平權議題又尚未獲得解決的情況下，衝出12萬3000人參與的歷史紀錄。

不過反同婚團體則在遊行前召開記者會，於自由廣場前高喊「性平教育、剷除謊言、徹底翻轉、回歸真相」等語，與同志遊行較勁意味濃厚。

反同團體自由廣場較勁

今年遊行主題為「澀澀性平打開開，多元教慾跟上來」，凸顯性平教育應正視作為生命基本需求的各種慾望，看見多元、進而尊重差異，減少因性別而生的歧視、霸凌與侵害，估計超過20國人士參與這場盛會。

整場活動由藝人朱頭皮、方炯鑌領銜開場，遊行隊伍共分成3隊，14時40分起分別繞行凱道北、南、西3個區域，約17時回到凱道進行晚會，包括立委尤美女、余宛如、黃國昌、徐永明、林昶佐、許毓仁等都現身遊行隊伍，同志運動先驅祁家威也披上彩虹旗開心現身。

港牧師倡同婚「不應排斥同志」

36歲的高先生帶著太太及1歲多的孩子參加遊行，他說，雖然不是同志，但是認為同志的訴求應該被尊重。來自香港的黃牧師強調，不應該排斥或歧視同志，他會繼續倡議婚姻平權的理念，為實現平權盡一份力。

婚姻平權大平台總召呂欣潔指出，同志運動推動多年，應該即刻修法，再談團結；台灣伴侶權益推動聯盟理事長許秀雯也持相同看法。

日本歌手米希亞（MISIA）則擔任神秘嘉賓，在活動尾聲時現身，用中文向大家自我介紹，表示能夠來參加同志遊行很高興，覺得台灣很棒，將現場氣氛推向最高潮。

反同婚團體則指控同志遊行訴求具高度性暗示，同志團體假借性別平等名義滲透學校，實際上推動性解放。護家盟秘書長張守一提到，性平法推動十四年，情感教育卻停擺，導致同志團體滲透進入班教育甚至校園的性平委員會，日後要加緊補強情感教育。