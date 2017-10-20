醫院開錯? 患者吞下10倍藥量

2017-10-20

昏沉險摔倒 羅東博愛醫院稱藥物過敏

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣一名病患家屬控訴羅東博愛醫院開錯藥物劑量，把開給患者的利福全藥物，每次服用○．五顆寫成五顆，變成十倍劑量，病患吞下十五顆後昏昏沉沉，院方解讀是藥物過敏；博愛醫院回應，利福全是治療神經痛藥物，是否開錯劑量，內部還在調查。

該名患者的媳婦到臉書爆料公社投訴，五十九歲公公因神經痛到羅東博愛醫院看神經科，院方開出利福全○．五公絲錠共五十顆，用法備註上寫著：早飯後及睡前各一次，每次吃五顆，公公按時吃藥，結果整個人昏昏沉沉，還差點摔倒，幸好事發時有人在家立即攙扶，沒讓他撞到地板或硬物。

每次服0.5顆寫成5顆 衛局︰未過量

家屬表示，公公服用利福全產生後遺症，被帶往羅東博愛醫院掛急診，始知這種藥不能一次吃五顆，急診室醫師當場用原子筆在藥袋上的「每次吃五顆」，改成「○．五顆」，公公吊完點滴回家還是頭暈目眩，院方卻解讀成「藥物過敏」，家人痛罵：「醫院良心何在？」

院方表示，利福全屬於治療神經痛的藥物，使用劑量因人而異，不同患者會有不一樣反應，這次開出的藥，符合正常劑量範圍，患者本月十七日到院就醫後，家屬質疑開錯劑量問題，仍須進一步調查。

宜蘭縣衛生局表示，根據藥廠提供資料，利福全是抗癲癇藥物，每天服用量最高不能超過廿毫克（即公絲），以醫師開出的藥方來看，病患一天服用五毫克並未過量，不過，仍要看病患個人狀況而定，衛生局會追查醫院開藥過程，協助家屬釐清疑點。

藥商資料指出，單獨使用過量的利福全很少會危及生命安全，但有反射消失、窒息、低血壓、心臟呼吸抑制及昏迷的案例，若是老年病患，昏迷時間可能更久，還會週期性發生，應小心服用。