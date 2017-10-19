鼎泰豐、欣葉、夜上海 可望摘星

2017-10-19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北米其林指南即將登場，業界都在猜哪些餐廳會摘星？美食家胡天蘭分析，以米其林對服務及餐廳設備要求來說，欣葉、鼎泰豐、夜上海摘星機率大，台灣餐廳拿下二星等機率較大，三星恐難達成。但曾是法式餐廳STAY廚師的高楚晹認為，台灣飲食長期追求高CP值，「唯客是從」，能有一星或推薦已是很大認同。

胡天蘭評估台灣餐廳可摘下二星

胡天蘭表示，過去米其林曾對香港、澳門等餐廳進行評比，雖然都是中菜，但不見得每個市場標準都一樣，況且台菜有自己口味，預估台灣餐廳能摘下二星機率高，最看好台北的欣葉、鼎泰豐或夜上海等餐廳。欣葉是老字號的台菜餐廳；鼎泰豐香港店曾連續五年獲得米其林一星評鑑；夜上海則是香港米其林來台設的分店。

「料理．台灣」雜誌總編李承宇表示，台灣餐廳若想摘星，可能要專攻一星或二星，若想獲得三星殊榮，恐怕得在料理創意發想或服務再花點心思。他舉例，以台灣小吃來說，業者要去思考如何做出真正特色和口味，而不是每個夜市都有的複製品。

高楚晹表示，以STAY來說，對於食材處理程序有相當嚴謹的要求，如切丁、切絲的大小一致，餐具擺放也會要求刀叉要擺在距離桌緣多少公分的位置，目前會追求這種標準的餐廳大概就是RAW、MUME；他認為，台灣餐廳只要有一星，或是米其林推薦就已經是很大的認同。

RAW是名廚江振誠回台開設的餐廳，他在新加坡的個人餐廳去年獲得新加坡米其林指南二星。他日前表示將結束星國餐廳營業並歸還米其林二星，也請將台北米其林指南把星等留給RAW以外的餐廳，以便專注教育與培養人才。MUME由來自不同國家的廚師團隊組成，今年獲選「亞洲五十最佳餐廳」的四十三名。

法式廚師：追求高CP值 難登米其林

高楚晹直言，台灣餐飲界和消費者不知道從何時開始一味追求高CP值、大分量的餐點，只要顧客想要，餐廳就可以改變，甚至更換食材，這對追求標準流程的米其林餐廳是不可能的。胡天蘭也說，想要有米其林標準的餐廳，也需要對這樣服務水準有需求的客群，但台灣消費者似乎不是這樣。