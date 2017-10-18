頭部突劇痛 動脈瘤破裂險要命

2017-10-18

記者陳鳳麗／南投報導

50歲開預拌混凝土車的唐姓男子平日很健康，某晚洗頭時，突然頭部劇痛如被雷劈，止痛藥也無法緩解，電腦斷層掃描和腦血管攝影顯示，他的腦部動脈瘤破裂出血，到院後不久即昏迷，經緊急顱內手術夾除動脈瘤，如今已出院，生活大致恢復正常，但擔心有癲癇的後遺症，醫師囑咐暫不要開車。

50歲預拌車司機 無病史

唐男是在9月初晚間洗澡洗頭時，突然頭部劇烈疼痛如同要爆炸般，伴隨噁心和嘔吐感，他吃了止痛藥後仍劇痛難抑，到佑民醫院急診，打止痛針後依然頭痛，經電腦斷層掃描發現，腦部已出現蜘蛛膜下腔出血，院方急叩神經外科醫師劉善傑到院。

此時唐男已陷入昏迷，經血管攝影找到左側後交通動脈的動脈瘤，大小約7毫米。神經外科醫師劉善傑立即進行開顱手術，夾除動脈瘤，手術約4小時。

劉善傑表示，手術中最怕的是動脈瘤再破裂，因死亡危險性增加3至5成，所幸手術順利，當天即拔管，恢復自主呼吸。手術後第11天為他裝置腦室腹腔引流管，把腦脊髓液引流到腹腔。

劉善傑說，腦部動脈瘤破裂出血的死亡率很高，有1/3到院前就死亡，1/3會昏迷，而好發的年齡層在中年的40歲到60歲之間，女性是男性的兩倍。通常有高血壓、高血糖、高血脂的「三高」或是動脈硬化患者是高危險群，抽菸者也是要高度注意的族群。

唐姓病患平日沒有什麼病史，但他常臉部潮紅，被同事誤會喝了酒，其實是有高血壓而不自知。因腦部出血病患易有發生癲癇的後遺症，因此要長期服用抗癲癇藥物，也要控制血壓，以免復發。

術後防癲癇 醫囑暫勿開車

劉善傑也建議，因腦動脈血管瘤破裂前幾乎沒有什麼症狀，而容易被忽略，因此建議若有發生突然劇烈頭痛的人，應立即就醫，以把握搶救時間。

如果是高危險群民眾想要進一步檢查有無腦部動脈瘤，可以做腦部核磁共振檢查，大約1.5毫米大小就可以照出。