前列腺癌 手術比藥物去勢 心血管風險高4成

2017-10-18

記者吳亮儀／台北報導

前列腺癌（又稱攝護腺癌）發生率逐年上升，主要療法是荷爾蒙去勢，包括藥物去勢和手術去勢；長庚醫院研究團隊追蹤患者研究發現，開刀治療比藥物治療的患者高出40%的心血管疾病風險。

前列腺癌的治療需降低體內睪固酮濃度，來抑制腫瘤；以往的傳統手術需切除睪丸，常對病患造成心理影響。

長庚短期追蹤5.8萬患者

長庚醫院研究團隊包括心臟內科、泌尿科和腫瘤科合作，分析全國5萬8000多名攝護腺癌病人治療狀況，發現短期追蹤1.5年內，開刀治療比藥物治療高出40%心血管疾病風險，包含心肌梗塞或缺血性中風。

林口長庚醫院心臟內科醫師陳東藝指出，睪固酮是男性荷爾蒙，其作用包括增進肌肉量和強度、改變體脂肪的比率和分布，去勢後睪固酮沒了，心血管疾病風險就易增加。

林口長庚醫院腫瘤科醫師黃文冠說，許多較年輕的患者會選擇開刀切除，是為求一勞永逸，以及考慮較年輕、壽命還長，終身施打針劑的次數還很多，打針和藥費負擔會較高。

陳東藝說，這次研究發現，開刀去勢後，病患在1.5年內短期追蹤下發現心血管疾病風險增高，原因是因馬上去勢讓睪固酮銳減，心血管疾病的風險就增加，但長期來看，開刀和藥物去勢的心血管疾病風險則相當。

陳東藝說，前列腺癌病患治療後、定期回診時，醫師也都會注意心血管的狀況，有必要會要求服藥，或轉介其他科醫師診察，也提醒患者，剛開完刀或做完治療後，保健身體的方式就和一般心血管疾病患者一樣，作息要正常、飲食低油、低鹽等。

陳東藝提醒，兩種治療方式都各有優缺點，並非哪一種方式最好，仍要看病患本身狀況以及醫師的判斷。

這項研究成果已在今年10月發表在《臨床腫瘤學期刊JCO（Journal of Clinical Oncology）》。