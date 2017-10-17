醫病》強壯中年男頭痛如雷劈 原來是顱內動脈瘤破裂

2017-10-17 18:24

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕平日臉色紅潤、壯得像頭牛的50歲預拌混凝土車司機，突然頭部劇痛感覺快爆炸一樣，吃止痛藥毫無效果，經掛急診電腦斷層掃瞄和血管攝影，發現是腦部動脈瘤破裂造成蜘蛛網膜下腔出血，經開顱手術除動脈瘤，手術1個半月後已恢復正常生活，但仍要休養，不能馬上回去工作，以避免開車時萬一發生癲癇造成危險。

南投縣草屯鎮50歲的唐姓男子，其實有高血壓卻不自知，1個半月前晚上要洗頭時，突然頭部疼痛到如同要炸開，在家吃止痛藥、到草屯鎮佑民醫院急診室打止痛針均無效，醫師以電腦斷層掃瞄和腦血管攝影後，發現是腦部後交通動脈瘤破裂出血，要手術前人已陷入昏迷。

佑民醫院神經外科醫師劉善傑，深夜緊急進行開顱手術夾除約7毫米大的動脈瘤，手術後給予藥物降腦壓，第11天裝腦室腹腔引流管，把腦脊髓液引流至腹腔，出院後要長期吃抗癲癇和降血壓藥物，預防後遺症癲癇發作，並讓血壓維持穩定。

劉善傑表示，腦部動脈瘤破裂的致死率很高，有3分之1到院前就死亡，而好發年紀在40到60歲的三高和動脈硬化患者，女性患者是男性的兩倍，吸菸者也是高危險族群。由於動脈瘤破裂前幾無症狀，因此若突然無故劇烈頭痛，有如被雷劈到，就應馬上到醫院就醫。