39歲面容老化 腦下垂體腫瘤作祟

2017-10-18

記者詹士弘／雲林報導

45歲的陳小姐在39歲時就停經，面容老化，擔心罹癌，就醫診斷後發現，竟是腦下垂體長腫瘤，導致肢端肥大，經手術處理後症狀好轉，也變回年輕樣貌，體重也降低近10公斤。

陳小姐本身有糖尿病，4年來體重增加近20公斤，同時脖子腫大，合併有視力模糊、臉型改變、齒縫增大的狀況，因此到台大醫院雲林分院內分泌科求診。

腫瘤導致停經、肢端肥大

內分泌科暨新陳代謝科主任粘峯榕安排她抽血檢查，結果顯示生長激素過高且腦部核磁共振檢查，發現腦下垂體有一顆近4公分的腫瘤且向上壓迫到視神經。

粘峯榕將陳小姐轉診到神經外科醫師曾峰毅，手術摘除腫瘤後，病人術後良好，併用內科療法後，逐漸恢復往日體態，血糖與視力也有明顯改善。

手術摘除後恢復往日體態

粘峯榕說，肢端肥大症是一種若不妥善治療，嚴重可能會致死的內分泌疾病，大部分患者在40-45歲被診斷出來，且超過95%是因為腦下垂體腫瘤所引起。女性病患會出現經期紊亂、不孕或是提早停經。又或因腫瘤壓迫產生頭痛、視力模糊、視野狹窄等合併症狀。除此之外，過多的生長素也會造成組織增生導致體重增加、臟器肥大、皮膚粗糙增厚、易出汗、舌頭肥厚、聲音低沉、打鼾、手麻、臉型改變（如鼻子變大、下巴、眉骨突出）與手腳腫大。