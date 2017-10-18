疑非在台養殖？ 戴奧辛蟹池撈嘸蟹

2017-10-18

〔記者陳昀、林惠琴／綜合報導〕桃園市中壢區一處養殖場的大閘蟹出口香港時，被驗出戴奧辛超標，相關單位已將池塘底泥、水質採樣送驗，桃市府則予以移動管制。然而相關單位從前晚開始在該養殖場撈捕大閘蟹，卻一無所獲，漁業署副署長黃鴻燕直言「很奇怪」，加上業者宣稱從沒餵飼料，違反常理，很可能不是在台灣養殖售出。

桃市衛生局長蔡紫君也表示，業者宣稱從1月放養後，從沒餵飼料，疑點重重，不排除走私可能。農業局長郭承泉表示，昨天下午已再加餌料誘捕，一經捕獲就會送驗。

漁業署、業界認有違常理

黃鴻燕指出，若不是在台養殖，卻以「台灣大閘蟹」名義外銷，就是欺騙消費者；而目前確實查到進口商曾在今年1月初進口420公斤蟹苗，流向尚在調查。

苗栗縣大閘蟹養殖發展協會理事長范賢達說，大閘蟹養殖時間需10個月，怎可能無飼料就養大？或許不致死亡，但一定是小隻的。即使因水質或其他問題造成大量死亡，也不可能1隻不剩。

黃鴻燕說明，國內大閘蟹的蟹苗均來自中國，國內養殖戶共77戶，主要集中苗栗，外銷比例低，去年30公斤、今年400多公斤。過去國內大閘蟹抽驗比率約15%，未來將提高至20%、30%，且加驗戴奧辛。

業者強調經SGS檢驗才出口

大閘蟹被驗出戴奧辛的定碁公司蔡姓負責人表示，他採用天然養殖法、完全不投藥，收成前送請SGS檢驗，過關後才出口到香港，自己也是無辜的，也決定「以後不養了」！

對於沒有養殖登記證，蔡男解釋說，大閘蟹不是他的主業，且此地是朋友向水利會租借後，再分二甲地借他，曾申請養殖登記證，因為他不是承租人而卡關。

蔡男表示，他的養殖池附近工廠多，很可能是燒東西、排放廢水等因素造成戴奧辛污染。

桃園市議員昨也懷疑是今年初泰豐輪胎中壢廠大火造成的戴奧辛污染，桃市環保局則表示，可能性雖然不高，但不排除此一因素。