早產兒900克 兒科醫師養到白白胖胖

2017-10-15

記者蔡淑媛／台中報導

小兒科醫師吳依潔去年11月懷孕27週時，警覺胎動減少趕緊就醫，發現羊水已幾乎流光，緊急剖腹產下僅900公克男嬰，且孩子出現呼吸窘迫、腦室出血等早產兒併發症，前2週更只能依賴點滴補充營養，但經過醫療團隊與父母細心照顧，如今矯正年齡（由預產期當天開始算的年齡）8個月長到11公斤，白胖健康。

台中榮總兒童醫學部主任林明志說，該名黃小弟出生時不到1000公克，屬於極低體重早產兒，並出現早產兒常見併發症，包括呼吸窘迫、腦室出血、動脈導管未關閉等，必須正壓呼吸、維持血壓與藥物治療，且太早出生造成腸胃消化不佳，一吃就腹脹、吃不下，必須仰賴靜脈注射營養，過了2週才好轉、逐漸進食。

吳依潔說，當兒子併發症減少後，先試著將母奶塗在兒子嘴唇適應，從餵食0.5CC、1CC逐漸增加，住院3個月出院時，每餐已可喝20CC，體重增加到2公斤，昨日現身醫院舉辦的早產兒回娘家活動，更已增重至11公斤，也無其他後遺症。

吳依潔說，懷孕時33歲，產檢都正常，身體無不適，但突然覺得活潑的胎動驟減，就近檢查發現羊水流光，醫師宣告可能隨時胎死腹中後，就立刻趕到產檢的台中榮總急救，所幸成功生產。

不過，吳依潔說，看到兒子出生後打針、插管，明知是專業治療，仍如痛在己身，非常難受，呼籲早產媽媽們要懂得抒發情緒，增加正面能量，可向親友抒發、運動紓壓或信仰支持，且早產兒可能躁動、愛哭，比較難帶，必須更有耐心，多與孩子互動、擁抱、一起出門曬太陽，6個月吃副食品做得營養、美味，自然寶貝就會日益強壯。

林明志說，現在每10個新生兒就有1名早產兒（未滿37週），且逐年增加，與產婦晚婚、高齡、人工生育有關。雖然醫療進步，早產兒存活率達90%以上，但要注意後遺症，發展遲緩機率也比足月兒高，因此早期介入治療很重要。