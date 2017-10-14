保健》好膽固醇可護心血管健康 營養師建議吃這些

2017-10-14 19:58

〔記者林惠琴／台北報導〕網路上轉傳「膽固醇沒有好壞之分，且不會造成健康的負擔」，但營養師鄭欣宜在國健署網站闢謠指出，膽固醇有好壞之分，好的膽固醇可以保護心血管健康，壞的膽固醇則是可能造成心血管疾病或腦中風，實在差很大！

鄭欣宜表示，膽固醇是人體細胞膜的主要成分，也是合成性賀爾蒙的原料、製造維生素D的重要物質，可分為高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）、三酸甘油脂（TG），其中，HDL就是俗稱「好的膽固醇」，可以將膽固醇從週邊組織，運送到肝臟代謝儲存，保護心血管健康；LDL則是俗稱「壞的膽固醇」，當體內含量過高，容易導致膽固醇在血管內壁堆積，造成血管硬化，影響血液及養分運送到身體各個器官，可能發生心血管疾病或腦中風。

鄭欣宜指出，選擇低升糖指數的高纖維食物，例如紅藜、燕麥、葉菜類、蘋果、芭樂等，建議每天攝取25至35公克的膳食纖維，以及選擇健康油脂，利用植物油取代飽和脂肪、反式脂肪，並減少吃牛油、豬油、奶油、內臟脂肪等飽和脂肪酸食物，並且可以補充omega-3脂肪酸，像是魚油、鮭魚、鯖魚、沙丁魚等魚類，再加上運動，增加好的膽固醇、降低壞的膽固醇，就有助於保持血管健康。