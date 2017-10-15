長筒雨靴趕流行 悶出香港腳

2017-10-15

記者林惠琴／台北報導

豪雨不斷，許多民眾的雙腳都悶出病來！開業皮膚科醫師趙昭明表示，近期陰雨綿綿，香港腳患者約增加2成，除了鞋子被雨淋溼、雙腳悶在溼鞋中所造成外，時尚長筒雨靴流行，不少女性的雙腳長時間處在不透氣的雨靴裡，也一樣會悶出香港腳，提醒民眾要多注意。

趙昭明表示，過去收治的香港腳患者以脫皮、角化等情形為主，近期因為天氣潮濕，卻是呈現水泡、糜爛等型態居多，且容易搔癢，但搔抓等動作可能造成症狀惡化，甚至有引發細菌感染的風險，因此也不同於過去香港腳治療多使用抗黴菌藥膏即可，而是需要再搭配止癢藥物、抗生素等。

趙昭明指出，以往香港腳患者男性多於女性，但最近求診病人反而是女性大於男性，推估可能是近幾年時尚長筒雨靴掀起流行風潮，不只可以保持美麗，也能防雨水入侵，成為不少愛美女性下雨天時的必要配備，但這類雨靴密不透風，雙腳長時間置於其中會過度悶熱、流汗，進而造成罹患香港腳風險大增。

趙昭明建議，若下雨天真的要穿雨靴，應該避免選購覆蓋範圍較廣、將雙腳包緊緊的長筒靴，而是穿較寬鬆的中短筒靴相對合宜，最好再搭配穿吸汗薄襪。同時，不要一穿就是一整天，而是到辦公室或定點處，就趕快脫掉換雙舒適的鞋子，以保持雙腳乾燥。

此外，趙昭明也提醒，若民眾不慎在外淋到雨，返家要儘速更衣，並且洗頭吹乾，否則雨水中帶有空污物，恐堵塞皮膚毛孔或頭髮毛囊，引起過敏或發炎反應。