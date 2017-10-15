多巴胺不足 夜晚症候群勾勾纏

2017-10-15

文／方識欽

腦袋裡有個重要的化學物質「多巴胺」，它負責調節大腦的功能，就像使引擎正常運作的潤滑油一樣，與人體的多項功能息息相關。

在運動功能上，多巴胺使我們行動快速而平順，如果不足，人體的行動會變得僵硬、緩慢，稱為「巴金森氏症」。

在認知功能上，多巴胺使人積極向上，如果缺乏它，就會提不起勁，什麼事都不想做。

在感覺系統上，多巴胺有助於身體和大腦感覺的聯結，若是不足，大腦會找不到身體的位置，出現各種不舒服症狀。

濃度太低 身腦會「失聯」

通常，白天多巴胺充足，所以我們精神飽滿、火力全開；到了晚上，多巴胺濃度降低，身心都獲得休息。可是，一旦多巴胺在晚上降得太低，低到大腦的本體感覺處理能力都不夠了，大腦就會因此找不到我們的身體！這些因為晚上多巴胺濃度降得太低，而出現各種「身腦失聯」的症狀，可統稱為「夜晚症候群」。

這類病人從傍晚開始，一直到睡前、半夜，甚至清晨，常出現腳部僵硬、緊緊熱熱、不舒服的感覺，必須經常捶捶腳、動動腿，或擺些奇怪的姿勢，才能暫時舒解不適感覺，臨床上稱為「腿不寧症候群」。但這不只在腿上發作，其他身體部位也可能發生。

另外，有些人則是在睡覺時，經常腳會抖一下、或是抽筋，而且頻繁發作，往往影響睡眠。

這些症狀都是因為晚上腦袋找不到腳，自然會擔心，所以便命令腳部肌肉張力增加，以傳送更多訊號到大腦，或是大腦製造不舒服的感覺（不是典型的痛），逼我們去刺激腳送出訊號給大腦，甚至大腦會直接製造抽動、抽筋等症狀，主動送訊號回大腦。

在睡眠的過程中，大腦還會一直監視我們的身體，但若多巴胺濃度太低，大腦的這種功能也會「怠工」，引發健康問題。例如，有人每到晚上就會胃酸逆流，白天卻好好的，就是因為晚上多巴胺濃度太低，導致大腦功能廢弛，忘了維持胃部賁門的張力，以致胃酸漏了出來。

此外，許多夜間奇奇怪怪的症狀，諸如小孩睡覺時從床頭轉到床尾、夢遊、說夢話、手舞足蹈，甚至拳打腳踢、「鬼壓床」等，都可能和夜晚多巴胺不足有關。

如果懷疑夜間多巴胺不足，可以試著補充低劑量多巴胺刺激劑來治療，通常能獲得良好效果。

葉酸和鐵蛋白 也可補充

除此之外，也可以抽血檢驗葉酸和鐵蛋白含量，如果缺乏，也是造成多巴胺製造不足的原因，適度補充便可能改善不適症狀。（作者為永和耕莘醫院神經內科醫師）