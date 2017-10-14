解尿如針刺痛3年 尿道肉阜作祟

2017-10-14

記者蔡淑媛／台中報導

48歲的林姓婦人近3年來尿道疼痛，尤其是排尿時像有針在猛刺般的刺痛，以致解尿困難，甚至痛到坐立難安、無法工作。曾到婦產科、泌尿科就醫，都被認為是陰道或泌尿道感染，但吃藥都無效，還曾1個月內痛到掛3次急診，還被轉到身心科，最後才發現是罹患尿道肉阜（讀音同富），手術切除肉阜後，疼痛症狀完全解除。

茂盛醫院婦女泌尿科主任謝卿宏指出，尿道肉阜是長在尿道口下端一個紅色、突出的息肉狀小肉瘤，大小約0.4×0.6公分，狀似米粒或玉米粒，常被忽略，但非常敏感，只要輕碰一下就會讓患者痛不欲生，同時小肉瘤長在尿道口肌肉層，會牽動神經，以致解尿時更加刺激疼痛。

謝卿宏說，尿道肉阜少見，發生原因不明，但多出現在50、60歲的停經婦人，應該是缺乏荷爾蒙造成，症狀包括：解尿時極度疼痛、性交疼痛、頻尿、血尿，嚴重者會覺得外陰部或尿道口酸痛難耐，如果未做內診或內診時忽略尿道口的病灶，常被誤認為是慢性泌尿道感染或是膀胱炎，沒有對症治療不會好。

停經婦女好發 手術切除即可

謝卿宏說，對於有症狀的尿道肉阜患者，治療前必須先排除是尿道癌。雖然林婦沒有停經，但5年前罹患乳癌，可能是治療癌症藥物影響荷爾蒙而罹病。

謝卿宏在今年8月為她進行尿道膀胱鏡檢查，並採集尿液做細胞學檢查，再以電刀切除肉阜。

林婦在切除尿道肉阜後，尿道口的疼痛感立刻消失，終於不再為排尿所苦，恢復正常生活。昨天她開心分享經驗，希望有同樣痛苦的病友也能早日對症治療。

謝卿宏表示，患者術後使用陰道內雌激素藥膏或塞劑，可預防尿道肉阜復發，以及避免生殖泌尿道老化。

另一名63歲莊姓婦人也有頻尿、解尿疼痛病狀，數月來不斷被診斷為尿道發炎，服藥仍未改善，變得不喜歡外出，後來確診為尿道肉阜，手術切除後康復，不必再吞止痛藥。

謝卿宏建議，中、老年婦女若長期有頻尿、解尿時極度疼痛、性交疼痛、血尿、未解尿但覺得外陰部或尿道口酸痛時，應盡速就醫找出問題，及早解決。