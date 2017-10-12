10電鍍廠污染農地 彰縣環局求償2.2億

2017-10-12

〔記者張聰秋／彰化報導〕發生於2013年12月間的彰化市與和美鎮10家電鍍工廠偷排廢水案件，彰化縣環保局先後整治東西三圳沿域被污染農地，陸續於今年完成整治解除污染農地列管，恢復農用，經過近4年代履行整治，結算出向污染行為人追討的整治費用，求償總金額高達2億2700萬元，創下國內農地污染求償最高金額，單筆最高金額為1億7925萬元。

縣府代履行整治近4年

環保局依照污染區域的不同，把10家被求償的工廠，分成4件追討求償金案，4件求償金案金額高低依序是1億7925萬元（已刑事判決，祥賀、藝松、蘇振輝）、3453萬元（已刑事判決，和信、登吉、茂琳、振昇、元鋒）、987萬元（已刑事判決，啟耀）及335萬元（刑案法院審理中）。

彰化縣環保局水質保護科長楊欣怡表示，祥賀、藝松、蘇振輝求償1億7925萬元，業者已繳納8760萬元，剩下9165萬元提訴願走行政救濟；啟耀求償987萬元，已繳325萬元，剩下662萬元，同樣走行政救濟；其他2件還在行政救濟期限。

9千萬罰金將撥到環署專戶

楊欣怡指出，環保局除對業者求償整治污染農地費用，同時針對業者因為繞流偷排廢水短少支出利益開罰，每家業者從2、300萬元到5、600萬元不等。

目前環保局已拿到9085萬元求償金（1筆8760萬元、1筆325萬元），都將進入環保署防治土壤污染整治基金專戶。

業者遷廠或移至電鍍專區

重罰之下，有些業者已遷廠到彰化縣彰濱工業區或南投縣南崗工業區重新打拚，不願具名的花壇鄉電鍍業者指出，觀察情勢不對，投資彰濱工業區電鍍專區土地，取得合法牌照，正常運作快1年了。

2013年，彰化地檢署檢察官耗費大批人力和時間，在北彰化重要專用的灌溉溝渠東西三圳中游，一舉查獲揭發電鍍廠聯合埋暗管，日夜輪流偷排工廠廢水，又陸續在東西三圳和福馬圳中游查到其他7家業者偷排廢水，造成北彰化區約45公頃良田受害。