輕忽睡眠呼吸中止症 恐致心血管病變

2017-10-04

記者吳亮儀／台北報導

睡眠呼吸中止症是指上呼吸道在睡眠過程中有反覆性的呼吸暫停，時間長達10秒以上、每小時5次以上。根據睡眠醫學會估計，國人約每5人就有1人有睡眠障礙。

每5人就有1人睡眠障礙

北醫大醫學資訊研究所所長郭博昭說，不少心血管疾病例如高血壓患者可能與睡眠呼吸中止症有關，若能及早治療，可降低罹患高血壓機會，甚至降低腦部病變機率。

睡眠呼吸中止會因呼吸暫停導致血氧濃度降低，長期下來也會因打鼾、睡眠品質不佳導致白天嗜睡、記憶減退，也比一般人容易發生交通事故。

郭博昭說，非常多人有睡眠呼吸中止症而不自知，也不清楚這可能導致腦部和心血管病變問題，且研究指出，有打鼾問題的人幾乎一半比例都有睡眠呼吸中止症問題；臨床也發現，有睡眠呼吸中止症的人，常也有體重過重甚至肥胖的現象，「因為多餘的肉可能壓迫呼吸道」。

郭博昭說，要了解自己是否有睡眠呼吸中止症，就要透過睡眠檢測紀錄，但目前各醫院提供的睡眠檢測所費不貲，且要排很久才能檢測，但其實可以透過可攜式血氧計，配合雲端系統，在家睡覺就能完成檢測。

郭博昭說，一般人每天約有6到8小時在睡眠，因此不該輕忽睡眠品質，甚至睡眠呼吸中止症的問題，只要有適當改善，例如多運動、減重，甚至請醫師治療等，都能有效改善，並且避免後續對身體的負面影響。