《謠言終結站》生酮飲食減重？ 營養師：非所有人都適用

2017-10-04

記者黃文瑜／台南報導

近日網路瘋傳戒糖食譜，聲稱「透過生酮飲食可以讓身體更健康、皮膚更有光澤，並且3個月後能有效減輕體重」，不少人嘗試後也認為很有成效，但營養師表示，並非所有人都能適用同一套食譜，根據國外綜合性研究資料顯示，雖然初期生酮飲食與減糖控制體重有顯著成效，但是若不維持健康飲食，減重成效將與減油者差不多。

長期戒糖易致酮酸中毒

台南奇美醫學中心營養科主任劉美媛指出，一般正常人一日醣類攝取約在250克，生酮飲食是將每日醣類攝取量減少到低於50到60克，因此適合體型較肥胖者，而減糖者的醣類攝取約在100克到250克間，透過減少總熱量攝取，生酮飲食或減糖確實能達到減重效果，但長期下來戒糖者可能造成體內酮酸中毒問題，因此戒糖或減糖者，需監測尿液中酮體濃度來確定是否繼續使用該方法減重，建議在醫師及營養師監督下執行較好。

她並指出，根據綜論性研究報告，雖然戒糖或減糖初期效果顯著，比低油者要好，不過把時間拉長後或長期使用，1年後戒糖或減糖者的減重成效和減油者雖仍有較低體位，但主要是受到健康飲食遵從度影響，「畢竟減重後維持健康的飲食型態，才是維持健康體型的最重要因素」。

有些肥胖者確實能透過減少精緻糖類攝取達到減重效果，一般正常體重者僅需透過均衡飲食，減少日常生活中飲料、甜食，適度限制總熱量攝取，即可減少過多的脂肪堆積體內，不需特別從三餐減少醣類攝取量，多攝取纖維就能保持身體健康，維持良好體態。

健康飲食才能有效減重

劉美媛強調，坊間流傳的減重食譜並不一定適合每一個人，因為每個人的身體反應不同，「有的人吃3天有感，有的人要比較長的時間」。

如果身體健康就沒有問題，但如果不了解自己的身體狀況跟著亂吃，小心減重不成反吃出病來。因此最好還是要與營養師一同研擬一套適合自己的減重食譜。