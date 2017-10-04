脊椎側彎140度 矯正後增高15公分

2017-10-04

記者翁聿煌／新北報導

21歲的菲律賓籍女子瑞珍（Rejean），自幼罹患罕見的140度複雜性脊椎側彎，導致身形瘦弱矮小，也因為肺部受壓迫影響呼吸，生活受到很大限制，經慈濟菲律賓志工轉介來台就醫。

慈濟義助21歲菲女矯正

台北慈濟醫院骨科醫師曾效祖採取階段性的「後路截骨矯正手術」，分兩次將她的脊椎側彎角度由140度矯正成60度，如今瑞珍幾乎能直立，昨天答謝醫師及護理人員的治療，並透過翻譯表示，將來想要成為社工師。

瑞珍說，她原本身軀重度畸形，不但不能舉重物、不能爬高處，同時也因容易疲勞、呼吸淺快，僅能依靠賣小點心謀生。如今手術成功，她側彎的脊椎矯正至60度，身高也由術前139公分增至154公分，讓她很開心。

側彎嚴重恐致心肺衰竭

曾效祖指出，脊椎側彎發生的原因與基因遺傳、肌肉發育、骨骼發育、神經發育都有關係。在醫學上，只要側彎達50度就符合手術標準，像瑞珍這類嚴重複雜性的大角度脊椎側彎在臨床上極為少見，原因不明，若不盡早手術，側彎情況會日益嚴重，導致心肺功能衰竭，影響生命。

因瑞珍屬於弧狀畸形的脊椎側彎，曾效祖採「階段性後路矯正手術」治療，在瑞珍體內植入26根鋼釘，脊椎角度由原本140度矯正至60度，她也因脊椎拉直增高了15公分，如今她除了前胸後背的凸出部位外，已能直立行走，甚至能結婚懷孕生子。

瑞珍昨天雙手合十，用國語說：「感恩！」她打算回菲律賓後要繼續求學，未來盼能成為助人的社工師。