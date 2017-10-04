中配染德國麻疹 產下聽損女嬰

2017-10-04

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布國內新增1例先天性德國麻疹症候群（CRS），患者為1名女嬰，她的媽媽是中部地區一名中國籍配偶，在懷孕時感染德國麻疹且產檢大多在中國醫院進行，以致女嬰不只外型比正常嬰兒小一號，且有聽力缺損與白內障等情形，經檢驗審查確診為CRS，為國內繼2008年後再度出現此類病例！

疾管署防疫醫師吳佩圜表示，該名女嬰的母親除了懷孕12週時的首次產檢在台進行外，其餘產檢均在中國醫院處理，直到12月再度返台產女，當時女嬰生下來後，體重、身長、頭圍等生長指標均小於正常範圍，檢查陸續發現有聽力缺損與白內障等情形，結果被診斷為CRS。

相隔9年再現先天性病例

吳佩圜指出，該名女嬰的母親無特殊病史，疫苗接種史不明，去年6月首次在台產檢時，已檢出德國麻疹抗體陽性，推測在妊娠早期感染德國麻疹。

德國麻疹又稱為「風疹」，是一種透過飛沫傳染的急性病毒高傳染疾病，會出現輕度發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，並伴隨全身性不規則丘疹，疹子約維持3天，病徵溫和。

不過，吳佩圜強調，若是孕婦於懷孕前期感染德國麻疹，可能造成死產、自然流產，或是產下嬰兒可能因CRS出現耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及先天性心臟病等先天性缺陷，嚴重甚至會死亡。

計畫懷孕前建議先接種疫苗

吳佩圜提醒，計劃懷孕的婦女如經檢驗不具德國麻疹抗體，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，至各縣市衛生所或預防接種合約院所免費接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

根據疾管署統計，我國從2001至2017年，累計有6例CRS，包含4女2男，其中2例死亡。