維生素D不足 運動員恐傷骨危肌

2017-09-30

文／莊武龍

17歲身材壯碩的男高中生到醫院做體檢及門診諮詢，他是代表學校參加跆拳道比賽的指標性選手，所以建議他檢查血液中維他命D濃度是否足夠，沒想到意外發現，維他命D濃度低於20ng/ml，顯示有維他命D缺乏的問題。

有研究顯示，維他命D濃度不足的運動員，發生疲勞性骨折的機率比較高。運動員在運動中表現不佳、不持久，甚或常常受傷，可能跟疲勞性骨折有關。因此，運動員想要有更好的運動表現或是預防疲勞性骨折，建議必須特別注意體內維他命D的濃度。

一般人以為曬太陽，維他命D濃度就會足夠。但有一項研究指出，即使是美國戶外跑步的運動員中，也有42%的人，血液維他命D濃度不足；11%的人血液維他命D濃度缺乏。

其他研究中也顯示，以室內運動為主的運動員，血液維他命D濃度不足的比例可能更高。

不只高強度的競技型運動（例如籃球、棒球、足球）的運動員，有比較高的機會發生疲勞性骨折，即使是跑步的運動員，也會發生疲勞性骨折。所以，想要成為更傑出的運動員，如何預防疲勞性骨折是基本課題，可從調整自己的運動營養並追蹤檢測血液維他命D濃度著手。

目前美國內分泌學會建議，若維他命D濃度小於20ng/ml，定義為維他命D不足；介於21-29ng/ml，定義為維他命D缺乏；若為30ng/ml以上，定義為維他命D充足。

想要改善血液維他命D濃度不足或缺乏的問題，對於只是輕度缺乏的人，可先從富含維他命D的食物來源多補充，例如：鯖魚、鮪魚。但維他命D畢竟會被人體消耗掉，補充後是否足夠，會因每個人日曬時間、腸胃吸收、運動程度而有所不同，建議仍需定期抽血追蹤檢查。

（作者為鹿港基督教醫院內分泌新陳代謝科主治醫師）