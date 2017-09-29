黃斑部病變 光動力治療救視力

2017-09-29

記者蔡淑媛／台中報導

55歲彭姓主廚2年前出國擔任大飯店主廚，從大清早忙到深夜，工作壓力大，出現視力模糊、扭曲，就醫發現左眼罹患黃斑部病變中較複雜的多足型脈絡膜血管病變，利用光動力治療，注射抗血管新生藥物，加上雷射光激發藥物，使病灶萎縮，大幅改善視力，恢復到1.0能繼續工作，如今回國開餐廳當老闆，追蹤至今未復發。

罹多足型脈絡膜血管病變

台中榮總眼科醫師許閔彥指出，台灣65歲以上老人約1成罹患黃斑部病變，其中2至4成為多足型脈絡膜血管病變。脈絡膜位於黃斑部的下層，病情更複雜，會長出新生血管、結節，也會滲水或出血，不但視力模糊，嚴重時視野會出現塊狀黑點，甚至大片黑影而喪失視力。

許閔彥說，彭姓主廚就診時，左眼黃斑部嚴重積水，視力僅0.5，先以一般黃斑部病變的常規治療，在眼內注射抗血管新生藥物2次，症狀仍持續惡化，視力再掉到0.4，申請健保給付的光動力治療後大幅改善。

許閔彥表示，光動力治療也是注射抗血管新生藥物，但是在靜脈注射，經血液循環到黃斑部，再以雷射光瞄準黃斑部病灶結節，激發藥物83秒，使增生病變血管阻塞萎縮、結節變小，大幅緩解症狀，治療1個月後，視力也上升到1.0。

許閔彥也提醒，老化是發生黃斑部病變的主要原因，另外，太陽光中的紫外線、手機的藍光、吸菸、壓力等也會影響黃斑部健康，尤其是長期滑手機。

建議50歲以上的民眾不妨自行做單眼檢測，也就是睜一隻眼、閉一隻眼，看線條是否會扭曲變形？有無出現黑影或模糊等異狀。