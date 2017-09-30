嗑月餅易掉髮? 專家建議3要1不

2017-09-30

記者吳亮儀／台北報導

中秋節快到，許多民眾已經開始大啖各式月餅，但食品專家提醒，高油和高糖飲食產生酸性代謝物，讓體質酸化、血液流動性變差，油脂也會導致頭部的毛囊阻塞、發炎，使養分無法輸送到頭髮，容易衍生掉髮問題；不過，皮膚科醫師持保留態度。

台灣食品科學技術學會國際交流委員會召集人王進崑說，掉髮一直是許多人的困擾，少部份是遺傳、壓力或藥物所造成，大多數則是生活及飲食習慣，尤其有8成都是營養不均所致。

王進崑建議審視自身狀況，再對症下藥，例如若非遺傳問題，而是壓力、情緒造成的掉髮，建議生活步調要規律、飲食健康。

王進崑提出「3要1不」建議，包括「要」多吃蛋白質、「要」多吃維生素B及E、「要」多吃鋅及鐵，「不」多吃高糖及高油食物，一顆月餅多切幾塊和家人分享，淺嚐則止。

王進崑說，頭髮是由蛋白質組成，因此攝取蛋白質非常重要，包括牛奶、蛋、魚肉等；如果頭髮容易斷裂則可多吃木耳、香菇、玉米、優酪乳等食物，其中富含角蛋白，有助修復頭髮。

台北長庚皮膚科系醫師黃毓惠說，若是青春痘問題，的確是別吃太多高升糖指數的食品，例如月餅就是，但掉頭髮的問題原因太多，「飲食」的關係不大。

黃毓惠說，若蛋白質攝取不足，的確要多攝取以修復頭髮髮質，但該確認自身的問題為何，若掉髮嚴重，建議諮詢醫師。