藥師到宅 整合用藥評估更安心

2017-09-30

文／林若雯

今年台灣65歲以上老年人口總數，已經超過14歲以下的幼年人口總數，預估明年即將正式邁入高齡社會。根據國家發展委員會報告指出，目前在台灣，約每5.6名青壯年負擔1名老年人，到了2061年的時候，更可能每1.3名青壯年需負擔1名老年人。

隨著人口快速老化、疾病年輕化，台灣失能人口也大幅增加，長期照護成為社會正在面臨的問題。為了提升失能或因疾病外出就醫不便患者的醫療照護可近性，健保署自105年起辦理居家醫療照護整合計畫，由各職類醫療相關人員組成照護團隊，直接到病患家中提供醫療照護。

過去藥師都是在藥局裡為病患服務居多，現今藥師也開始走出藥局，直接到病患家中做居家藥事照護。藥師的工作不僅只有調劑，更可提供用藥評估、用藥諮詢、用藥指導與衛教、藥品儲存環境檢視、送藥到宅、藥盒分裝、藥品效期管理、協助檢收廢棄藥品等藥事服務。

我曾參與台北市聯醫藍鵲居家醫療照護整合計畫，在訪視病患時發現，逾3成民眾有自行減藥或停藥的情形，也有民眾常常忘記吃藥或看錯藥品用法、家中堆放過期藥品，顯現台灣民眾用藥觀念不足、沒有定期整理家中藥品的習慣等問題。

民眾常因多種慢性疾病，在多個醫療院所或不同科別就醫，往往有多重用藥問題卻不知，透過居家藥事照護，藥師可以更進一步了解民眾實際用藥情形，做整合性的用藥評估，讓民眾用藥更安全；送藥到宅服務能幫助有領藥困難的病患，也減輕家庭照護負擔。

（作者為台北市立聯合醫院仁愛院區藥師）