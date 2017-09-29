男性女乳症 拆彈手術找回自信

記者吳欣恬／台北報導
35歲的戴先生從小就是小胖子，身高160公分、體重80公斤，因肥胖造成胸部凸出。出社會後，開始瘦身，但胸部卻沒有縮小，讓他不敢在別人面前脫上衣，也不敢游泳。就醫確診為「原發性男性女乳症」，透過抽脂手術及切除乳腺治療後，狀況大幅改善，他也恢復正常的社交生活及自信心。
國泰綜合醫院整形外科主任蒲啟明指出，男性女乳症是男性乳房組織有腺體或脂肪的增生，主要可分為「原發性男性女乳症」和「病理性男性女乳症」。
「原發性男性女乳症」常發生在青少年時期與成年期。青少年時期通常是身體過度肥胖造成的現象，如果乳房的乳腺組織不多，有些人過了青春期後會自然緩解；成年時期則是因為體內睪固酮分泌下降，使乳腺組織接觸到較高比例的雌激素導致。
「病理性男性女乳症」則可能因服用類固醇、利尿劑、第一代制酸劑等藥物導致，包括：甲狀腺疾病、肝硬化及慢性腎臟疾病等也可能造成。
至於治療方法，「原發性男性女乳症」可以抽脂整形改善胸型外觀，再配合切除部分增生的乳腺，術後穿彈性衣半年幫助消腫，胸部外觀幾乎能恢復成和一般男性無異。
但蒲啟明提醒，手術前應先抽血或超音波檢查，確認非病理性，預防再次增生的可能。如果併有睪固酮低的內分泌異常，則需配合服用藥物3個月至半年，大部分患者都可恢復正常；「病理性男性女乳症」則應先治療相關疾病，如果是服用藥物引起，則看是否停藥或更換藥物。