糖尿病控制不佳 恐爆心血管病變

2017-09-29

記者林惠琴／台北報導

衛福部統計，糖尿病位居國人10大死因第5位，中華民國糖尿病學會理事長、台中榮總院長許惠恒表示，國人普遍認為糖尿病患死亡併發症以視網膜病變、洗腎、末梢神經病變為主，但其實最大殺手是心血管病變，約一半糖尿病患的死因與此有關。

許惠恒指出，糖尿病控制不佳，容易引起大小血管相關併發症。患有糖尿病的成人，罹患心血管疾病機率是一般成人的2至4倍、發展出心血管疾病的時機也較一般成人提早10至15年，國內平均每3位糖尿病患就有1人患有心血管疾病。

許惠恒說明，研究發現，罹患糖尿病平均少活6年，若同時罹患糖尿病與心肌梗塞者，更會少活12年，平均每2位糖尿病患就有1人死於心血管疾病；65歲以上的糖尿病患更是每3人中，就有2人死於心血管疾病，顯示糖尿病治療不只要達到降血糖目標，更須設法減少心血管疾病。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁也認為，糖尿病治療指標除了控制糖化血色素〈7%、空腹血糖值〈130mg/dl、餐後血糖值〈180mg/dl外，其實還要涵蓋降低心血管疾病的發生率或致死率。目前臨床已有同時可保護心臟血管的用藥選擇，患者可與醫師討論最適合自己的療程。

應掌握「三要二不」

許惠恒也提醒，糖尿病患要預防心血管併發症，可掌握「三要二不」的原則，包含「要」積極治療、「要」控制高血糖、高血脂、高血壓等三高指數、「要」定期適度運動，提高身體代謝，並增加肌肉與血管的彈性，以及「不」抽菸，因為香菸中的尼古丁會造成動脈硬化，提高心血管風險，還有飲食「不」放縱，避免食用高鹽、高糖、高油的食物等。