不想當快槍俠 猛搓鳥腫成麵龜

2017-09-29

記者何宗翰／台中報導

26歲的謝姓男子日前「破處」後，發現自己有早洩問題，不但撐不了1分鐘，甚至還在前戲時就快速「繳械」，他誤信網路偏方，以為用毛巾摩擦生殖器，就可以降低敏感度，沒想到竟導致生殖器破皮、感染，腫大猶如「麵龜」，經藥物治療1個月後，已經進步到可以撐5至10分鐘。

亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑表示，謝男和女友都是第一次，起初他以為是太緊張才早洩，結果每次都這樣，甚至還沒進去就射了。謝男自行上網找鍛鍊方法，發現網路鄉民傳言「將龜頭摩擦到角質化可降低敏感度」，沒想到他依樣照做，導致生殖器破皮、發炎，腫了1.5倍大，猶如「麵龜」，才就醫主訴「生殖器很痛」！

邱鴻傑說，過往早洩治療除了行為療法外，也會使用抗憂鬱藥物或是麻醉藥物來降低男性射精慾望，但有噁心、想吐等副作用疑慮；目前已有取得合法適應症的早洩藥物，藉調控大腦血清素濃度，提升射精控制能力。

亞大泌尿科主治醫師蕭子玄表示，早洩是最常見的性功能障礙，以2、30歲年輕男性居多，年長的則較多是勃起功能障礙，民眾常混淆兩者，其實早洩的盛行率比起勃起功能障礙還來得高，平均每3人就有1人早洩！

亞大震波碎石室主任石欣衛解釋，早洩是指射精控制力不佳，在非預期時間達到射精，其實與勃起硬度無關。