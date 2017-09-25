《謠言終結站》濕毛巾綁腿退燒法 專家：效果有限

2017-09-25

記者林彥彤／台北報導

幼兒發燒常引發家長緊張，網路流傳「可用濕毛巾綁腿退燒」，聲稱「將毛巾浸在接近體溫的溫水中，擰乾後纏繞在小孩小腿上，並靜置20分鐘，溫毛巾冷卻就會帶走身體高溫…」，但專家表示，如果只是綁腿效果不大，還必須加強頭部和雙手的擦拭才可幫助降溫，但這些都僅僅只能緩解症狀，最重要的還是要找出發燒的原因。

只能緩解 應找出發燒原因

門諾醫院小兒科主任吳俞哖說明，網傳「濕毛巾綁腿退燒法」應該是與溫水拭浴相同的概念，主要是經由擦拭溫水，冷卻過程中由水蒸氣蒸發帶去溫度，是屬於物理退燒法，不過如果只擦拭小腿效果並不大，比較正確的做法是包含軀幹、雙手及額頭都應該擦拭，因為這樣散熱的範圍比較大，可是釐清為什麼會發燒才是根本之道。

國泰醫院感染科主治醫師崔可忠表示，發燒是身體免疫系統的自然反應，表示身體出狀況了，必須要進一步檢查找出原因。如果是病毒感染就必須等免疫力變好的時候才會退燒，但如果是細菌感染就應儘速服用抗生素，若未及時治療，嚴重時，恐怕會引發全身性細菌感染。

吳俞哖提醒，發燒原因有很多，臨床上觀察，約有8成的幼童發燒原因大多與感染有關，如呼吸道感染、腸胃道感染或泌尿道感染等。針對抵抗力較弱的幼童，也就是小於3個月大的嬰幼兒，或是發燒超過38℃以上的患者，建議應到醫院做進一步檢查找出發燒原因。