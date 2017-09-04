《謠言終結站》中午拔牙血流不止？ 牙醫：與拔牙時間無關

2017-09-04

記者林彥彤／台北報導

拔牙最怕血流不止的風險，坊間經常聽到長輩流傳中午不要拔牙，否則可能血流不止。對此，牙醫師表示，拔牙血流不止與拔牙時間無關，主要是患者個人的健康情形或特殊用藥所致。

中華民國兒童牙科醫學會理事長李楊鈞指出，正常人拔牙後約一小時就會止血，但若患者本身有高血壓、紅斑性狼瘡、糖尿病，或是正在服用特定藥物時，就可能出現血流不止或傷口難以復原的狀況，反倒是與患者拔牙時間沒有關係。

此外，李楊鈞表示，拔牙部位也會影響出血情況，以及傷口復原速度。舉例來說，大臼齒齒形較大，智齒則是長得位置可能接近神經等，這些都需要牙醫師評估，必要時術後需要縫合或搭配藥物幫助恢復等。

李楊鈞說，拔牙前，患者應先告知牙醫師過去病史與正在服用的藥物；拔牙後，則是應咬紗布止血一小時，並按時服用牙醫師開立的藥物，進食時也儘量選擇量少、可以小口細咬的食物。

李楊鈞提醒，成人恆齒一生只長一次，可以保留恆齒要儘量保留，除非是如牙齒斷裂時不得不的情況下，才要考慮拔除。

李楊鈞建議，要有一口好牙，平常就要做好口腔保健，每天養成勤刷牙、使用牙線和漱口水的習慣，最重要的是，一定要定期接受口腔檢查，青少年每半年一次，成人則是每年一次，早期發現問題可避免日後蛀牙太嚴重，而必須拔除的遺憾。