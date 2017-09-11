《謠言終結站》吃龍眼顧目瞅？ 醫：無科學佐證

2017-09-11

記者林彥彤／台北報導

正值龍眼產季，坊間流傳「吃龍眼顧目瞅」，甚至認為「吃龍眼可拯救視力、治療近視」。專家表示，此說法並無實證科學佐證，同時龍眼甜度高，糖尿病患應小心食用，以免傷身。

龍眼高鉀高甜度 糖尿病友宜酌量

高雄長庚眼科系主任、教育部國教署學童視力保健計畫主持人吳佩昌指出，從醫學觀點看，目前並沒有實證科學佐證龍眼具有保護眼睛的說法，更不用說「治療近視或拯救視力」。

吳佩昌說明，近視主要是由於無限遠的影像落焦成像在視網膜之前形成，患者多有眼軸增長問題。一般正常成人的眼軸長最多不會超過24毫米，男性是23.5至24毫米，女性則是23至23.5毫米，一旦近視就會每年增加0.3毫米（即度數100度），直到成人後，度數增加的速度才會變慢。

衛福部食藥署提醒，如有近視，應適時就醫並遵循醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。

吳佩昌強調，學童時期若出現近視必須要當成疾病看待，並即時接受治療，搭配醫師處方（如使用散瞳劑等），選擇或更換鏡片才可有效抑制度數增加。

吳佩昌提醒，注意視力保健更勝治療。學童每天至少安排兩小時戶外活動，並注意從事近距離用眼，每30分鐘就必須讓眼休息。

顧眼 多吃維生素A蔬果

台灣癌症基金會營養師鄭欣宜也說，龍眼富含高鉀離子且甜度高，糖尿病患者應酌量食用，要顧眼還是必須多吃富含維生素Ａ的胡蘿蔔或甜椒之類的蔬果。