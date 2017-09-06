《謠言終結站》瀉劑清宿便，保腸道健康？ 醫：長期服用 恐生依賴性

2017-09-06

記者林惠琴／台北報導

網路流傳，食物殘渣長期存在消化道內，宿便會形成毒素，可能誘發癌症，因此不少人會藉由瀉劑清宿便，以保腸道健康。但衛福部食藥署在闢謠專區指出，長期使用瀉劑，會產生依賴性；醫師也提醒，瀉劑不得過度使用，否則身體適應藥物後，一旦停藥，可能就會因為沒有藥物刺激而難以自然排便。

根據食藥署資料，長期使用瀉劑，會產生依賴性。使用瀉劑後，腸道會因為過度的排空而減少蠕動，造成有數天未排便的狀況，若誤會以為又是便秘，可能再次服用瀉劑，造成用藥的惡性循環，最後就會需要依賴瀉劑來維持腸胃蠕動。

食藥署說明，瀉劑種類眾多，其中刺激性的瀉劑最容易發生依賴性，例如Sennosides（番瀉苷）、Bisacodyl（秘可舒…等），且會造成電解質不平衡、水分缺乏，不建議長期服用。

台大醫院胃腸肝膽科主治醫師鄭祖耀也表示，若是過度使用瀉劑，長久下來，消化道會逐漸適應瀉劑的刺激，造成需要反應就必須提高藥量，且停藥後，腸道也會因為欠缺刺激而影響蠕動、不容易排便。曾經看過每天沒有清腸就感到不舒服的患者，一天竟然要吃20、30顆幫助清理腹中大便。

多喝水多吃蔬果 促進腸道蠕動

鄭祖耀指出，一般來說，排便頻率在1天3次至3天1次之內，均屬於可接受範圍，民眾不必因為未能每天排便就感到恐慌，提醒健康成人可經由多喝水補充水分、多吃蔬果補充纖維質等方式，促進腸道蠕動，若是有慢性便秘等疾病的患者，則可在醫師指示下，酌量使用瀉劑等藥物輔助排便，但不建議每天使用，應該要有間隔的休息時間。

食藥署也說，若有便秘的困擾，需先從行為改變著手，例如多攝取含水分及高纖維的食物、每日充分運動、養成定時排便的習慣等。