《謠言終結站》空腹喝鹽水解宿便? 醫:當心肺水腫

2017-09-03

記者蔡淑媛／台中報導

網路流傳「早上空腹喝鹽水可解宿便，並能達到排毒、清腸的效果」，對此，醫師強調：「不可能！」因為鹽水的鈉離子濃度高，喝鹽水會造成電解質失衡、水腫，加重腎臟負擔，嚴重時，甚至會肺水腫、心臟衰竭，建議要解便秘，得要多運動、吃蔬果，每天定時如廁，才是正確之道。

南投醫院院長、肝膽腸胃科醫師洪弘昌強調，鹽水是高滲透的溶液，鈉離子濃度高於人體的生理食鹽水濃度0.9%，會使電解質不平衡，使腸胃脫水等。一般來說，1克的鹽會在體內累積200CC的水，造成下肢水腫、高血鈉症，加重腎臟代謝的負荷。

洪弘昌說，真正具有軟便效果的是含有鎂、鋁這類無法被滲透吸收的藥物或食物，或是乳糖，想要靠鹽水解宿便是無效的。

洪弘昌表示，一週排便3次是正常現象，如果少於3次有便秘問題。要解決便秘、排宿便，仍是要多運動、多吃蔬菜及水果，同時要多喝水。

人體一天所需要水分約1500CC到2000CC。增加運動量時，也要多補充水分。尿液微黃色是正常，並且每天固定時間如廁，也可以用蓮蓬頭沖洗肛門，刺激肛門括約肌，有助便意。

如果長期便秘，改善飲食和生活作息仍無法緩解，就要懷疑是否有腸胃道疾病，或是甲狀腺功能等問題，建議儘速就醫。