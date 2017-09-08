《謠言終結站》月亮杯洗乾淨 不會增加感染風險

2017-09-08

記者吳亮儀／台北報導

為女性月事設計的商品「月亮杯」今年2月在台灣可合法上市，因可重複使用，也號稱可幫女性省下不少衛生棉的花費，但網路也謠傳「使用此用品可能增加陰道感染的風險」；但食品藥物管理署和醫師都澄清，只要使用後徹底清洗、按指示使用，臨床上沒有證據顯示會增加感染風險。

月亮杯正式名稱「月經量杯」（menstrual cup），以醫療用矽膠製成，使用時放入陰道內，在月經來時可以盛經血，可重複使用，歐美女性使用率很普遍。

食藥署：按指示使用

不少台灣民眾懷疑這可能增加陰道感染風險，北醫附醫婦產科主任劉偉民說，目前並沒有使用月經量杯會提高陰道感染的確切證據，只要將它清洗乾淨即可。

劉偉民說，像美國女性使用它非常頻繁，也沒看過因為月亮杯導致的陰道感染案例，反而是性行為前，男女沒清洗生殖器等問題更容易造成陰道感染。

常見罹患細菌性陰道炎的風險因子，包含與新的性伴侶發生性行為、擁有多重性伴侶、經常性性行為以及陰道灌洗等。

食藥署副組長遲蘭慧提醒，月經量杯不可與他人共用，使用後必須仔細清潔、消毒；避免同時使用陰部藥品及月經量杯， 若需要陰道用藥時，可以使用衛生棉暫代；在置入月經量杯時須小心避免指甲刮傷陰道內膜或月經量杯。

另外，若在使用過程中發現經血量狀況異常、陰道有異常分泌物或發燒等情形，應停止使用，並儘速就醫。