《謠言終結站》找偏方壯陽？ 小心反傷腎

2017-09-05

記者陳建志／台中報導

坊間傳言，冬蟲夏草、鹿鞭丸、肉桂糖、瑪卡等各式壯陽藥，可使男性重振雄風，因此許多男性趨之若鶩，甚至有患者不惜花費上百萬元購買。不過，泌尿科醫師提醒，這些藥並非人人能用，且不少來路不明，過度使用恐出現中毒、傷腎，甚至致癌的反效果，提醒有性功能障礙尋求醫師診斷治療較實在。

亞大醫院男性性功能中心主任邱鴻傑表示，不少男性年過60歲後，事業有成，有閒也有錢，但性能力卻不復當年，為找回年輕時的「衝勁」，聽信朋友介紹，花了大把鈔票購買冬蟲夏草、鹿鞭丸、鹿茸粉、肉桂糖、瑪卡等藥品，就是想要重拾雄風。

他說，門診中就有一名60多歲的患者，近3、4年在親朋好友介紹下，花了上百萬元購買這些藥，最後還是沒效，只好到醫院治療，才恢復往日雄風。

邱鴻傑表示，不少性功能障礙的患者，不好意思向他人啟齒，只好自己上網或透過其他管道取得壯陽藥，但來路、成分不明，服用過量恐傷身，甚至有人「不舉」狀況變嚴重而增加劑量，結果出現腎臟病等慢性疾病。

邱鴻傑指出，坊間傳言肉桂可壯陽，做成肉桂糖，但裡面含有香豆素，以一名60公斤成人來說，一天服用超過6毫克，可能就有傷腎致癌之虞；另標榜是鹿鞭丸、鹿茸粉的藥物，也摻雜許多成分不明的物品，之前就發生過民眾服用後中毒的意外；而被許多人視為「壯陽神藥」的瑪卡，又稱為「秘魯人蔘」，原是產於南美洲的植物，富含營養素，具生理調節功能，受到男性喜愛，只是尚無大型研究證實具有壯陽功效，建議不要過量服用為宜。

邱鴻傑提醒，服用成效不明的壯陽藥，並不能解決陰莖血管的病理狀態，建議患者還是要尋求專業醫師協助，藉由藥物、低能量震波、海綿體注射等治療方式，才能真正重拾床笫情趣。