《謠言終結站》肺阻塞 運動會更喘？ 醫：適度運動可改善症狀

2017-09-20

記者羅碧／台北報導

長期咳嗽有痰、呼吸困難、喘，是慢性阻塞性肺病（簡稱COPD、肺阻塞）患者常見症狀，因此有些人認為「肺阻塞患者不適合運動，以免會更喘」。不過，醫師表示，若遵照醫師囑咐用藥，參加肺部復健計畫，學習適度運動，有助於調控呼吸、改善症狀，也可降低急性惡化的機會。

配合醫囑用藥 避免急性惡化

林口長庚醫院胸腔內科主治醫師張博瑞表示，肺阻塞是一種不可逆的慢性肺部疾病，絕大多數患者是吸菸者，即便有些人已經戒菸了，但是氣管和肺部發炎已經形成，原本的肺部功能也受到破壞，不可回復。但是患者只要配合醫囑，規則使用長效型氣管擴張劑，可以減少咳痰、喘等呼吸道症狀，改善肺功能及生活品質，甚至減少急性惡化的次數。

肺部復健運動 減緩呼吸短促

張博瑞指出，在病情穩定後，患者可以接受「肺部復健運動」，改善運動能力，減少呼吸短促的感覺。先由胸腔內科醫師針對肺阻塞患者的病情進行大方向的評估並設定運動目標，而呼吸治療師或復原治療師會教導患者學習以正確的方式，減少「呼吸作工」（breathing work，即呼吸時的費力程度）和有效清除痰液，在呼吸急促時，知道如何調整呼吸，緩解不適症狀；肺部運動訓練則可以增加患者的活動耐力。

有些患者相信打太極拳、登山、爬樓梯等可以增加肺活量、改善肺功能，但醫師表示，每個人的病情不同，可以承受的上限也不同。適度的運動對於肺部絕對有幫助，但過度的負荷，造成組織或血液缺氧，反而誘發發炎反應，導致病情惡化。最好是詢問過主治醫師後，再進行比較好。

在運動時，也可以記錄自己在運動過程中，有沒有身體不適等狀況，提供醫師參考，也多一份保障。