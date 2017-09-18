《謠言終結站》幼兒打流感疫苗前吃雞蛋？ 專家：不需要

2017-09-18

記者林彥彤／台北報導

秋冬為流感好發季，衛福部疾病管制署從10月開始提供部分民眾免費施打流感疫苗，包括年滿6個月以上的幼兒即可接種。但有民眾認為「打流感疫苗前幾天，應先讓幼兒試吃雞蛋，確認不會對蛋白質過敏後再接種」。專家表示，不需要，只要詳細告知過去過敏病史，再由醫師評估是否適合施打即可。

家長先告知過敏病史 由醫師評估

疾管署日前公布，公費流感疫苗10月1日開打，接種對象包含65歲以上老人、50至64歲具高風險慢性病患等。其中針對幼兒部分，只要滿6個月就可接種。

不過不少民眾困惑，對於未滿6個月、未吃過雞蛋的幼兒，難判斷是否對蛋白質過敏而適合接種，有人認為可在打流感疫苗前幾天，先給幼兒試吃雞蛋。

對蛋白質過敏 新生兒喝奶就會發現

國泰醫院小兒科主任侯家瑋表示，不需要這樣，因為像配方奶或母乳，本身就含有蛋白質，如果對蛋白質過敏者，通常在新生兒時期症狀就會出現，加上6個月後，免疫系統發育成熟，如碰到過敏原也會很明顯出現不適。

台灣癌症基金會營養師鄭欣宜也說，寶寶未滿1歲以前，因腸道尚未發育完全，諸如雞蛋、海鮮等本身過敏原比較高，烹煮溫度會導致蛋白質變性，不利腸道吸收，建議最好1歲之後再攝取，否則若引發食物過敏，嚴重會出現腹瀉、嘔吐、皮膚起紅疹、腫脹等症狀。

侯家瑋說，在預防接種前，醫師都會詢問接種者的健康狀況，以評估是否適合接種疫苗，所以家長及照顧者應詳盡告訴醫師，幼兒過去的過敏病史。此外，預防流感最好的方式就是避免感染，在流感流行期應減少幼兒到公共密閉式空間，並注意家中保持空氣流通。