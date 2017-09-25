兒童穿越道路事故多 「黃帽戴起來平安跟著來」

2017-09-25

〔記者陳宜加／台北報導〕「黃帽戴起來，SAFE跟著來！」據警政署統計，去年未滿14歲兒童交通事故傷亡近萬人、等於平均每天3人以上傷亡，事故類型又以「穿越道路中」居首。交通部與靖娟基金會共同推廣呼籲學童戴黃帽、穿亮衣或配戴反光物，確保步行更安全。

據統計，去年未滿14歲兒童交通事故傷亡多達9899人，而事故類型以「穿越道路中」居首位。研究顯示，反應時間與車速影響煞停反應距離，駕駛人面臨突發狀況、疲累或車速越快，判斷危險所需時間更長。

道安會執秘謝銘鴻說，行人應建立自我保護觀念，行走時應穿鮮豔衣物或配戴反光物，提高能見度，讓駕駛人與行人「你看得見我、我看得見你」，通行更安全；穿越道路也應注意車輛內輪差與視野死角，保持安全空間。

去年每天3人以上傷亡

他說，黃色屬於亮色系，相較藍、黑、灰等顏色更為醒目。國人路跑也逐漸流行穿戴亮色、螢光服裝，讓駕駛清楚看見。英國倫敦也常見單車騎士穿著反光背心，安全觀念值得推廣，並從兒童推廣至長輩。交通部將與教育部合作，前進各地校園推廣。

靖娟基金會指出，交通安全教育的對象除了兒童、親師、照顧者，也期許民間企業與非政府組織共同發揮力量，讓兒童步行更安全的觀念擴散至社會。