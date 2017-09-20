調適障礙症 破壞親子關係的怪物

2017-09-20

圖‧文／陳維均

11歲小翔（化名）被媽媽帶來門診，媽媽說：「小翔在暑假期間變得很容易生氣，覺得我們都在數落他，不知道是什麼原因，他的額頭有一些割痕，問他是不是自己割的？沒想到他竟然很生氣，還跟我們大小聲…」

無處宣洩壓力 常見自殘行為

詳細詢問後發現，小翔的個性乖巧內向，很少與同儕互動，暑假在家時間變長，但媽媽因為經濟壓力大，總是忙到很晚才回家，不僅疲累，還要煮飯、做家事。看到小翔坐在沙發玩手機、看電視，不自覺一把火上來，對著小翔生氣碎碎念。漸漸地，小翔也感受到壓力，為了紓解情緒，開始出現一些自殘行為。

這個案例其實是因為媽媽本身的壓力調適困難，進而影響到小翔的情緒反應，加上缺乏宣洩壓力及轉移注意力的能力，而採取傷害自己的行為，發生「調適障礙症」。

「調適障礙症」是指對一個明顯壓力源（人際關係、學業、工作、經濟、離異、生病或死亡等）開始的3個月內，逐漸發展出適應困難的情況。經常伴隨焦慮、緊張、害怕、憂鬱、易怒、注意力變差、失眠、食慾及體重變化，或是身體諸多不適等症狀。

尋求家人支持 學習紓壓技巧

「調適障礙症」在青少年可能會以打架、曠課、逃學、物質濫用或傷害等行為問題來表現。要注意的是，缺乏病識感者可能會將責任投射到別人身上，不斷怪罪或傷害別人來減少自己痛苦。

◎調適障礙症的治療分為非藥物及藥物治療：

●非藥物治療：尋求同儕或家人支持，學習自我放鬆紓壓技巧，如運動、參與一些社交活動等（這些也是常見的預防方法），或是透過心理諮商治療，如支持性心理治療、認知行為治療，或是團體治療，改善症狀。

●藥物治療：若是病情較為嚴重，則可以針對個人狀況，選擇藥物加以輔助治療，以舒緩焦慮、憂鬱、失眠等現象，預後通常良好。

若不積極處理或忽視這些狀況的發生，則要小心症狀慢性化，演變成憂鬱症、焦慮症或其他身心相關疾病。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院精神科暨身心內科醫師）