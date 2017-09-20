狂練琴手指麻 肘隧道症候群上身

2017-09-20

記者何宗翰／台中報導

台中一名30歲李姓音樂老師因主修大提琴、副修鋼琴，長期每天練習，3個月前感到手指無力，尤其練完大提琴後，左手後3指產生麻木感，影響樂團演奏工作。檢查發現竟是「肘隧道症候群」，經醫師校正姿勢，輔以熱敷、塗抹藥膏、超音波、經皮電刺激等治療後，手部終於可以正常發揮。

亞洲大學附屬醫院復健醫學中心副院長徐弘正表示，患者自述每次練習大提琴時，左手換弦的過程常覺得不太順，練完後，左手後3指更覺得麻木、無力，症狀持續3個月後就醫。

檢查發現為「肘部尺神經」受到壓迫所致，由於肌肉短時間內重複性操作，加上沒有適當休息，造成手肘外側的尺神經受到傷害，再嚴重一點就要開刀治療。

注意適當休息 避免音樂傷害

徐弘正說，許多學音樂的孩子，參加比賽時，為了博取評審青睞，常挑選難度較高的曲子，像小提琴曲中炫技的《帕格尼尼24首隨想曲》，曲子多為跳躍式音符，若非指關節「過份柔軟」的人，就容易弄巧成拙，導致練習過程中意外受傷。

此外，過度訓練也會造成頸部、肩部及上背部受害，除了痠痛僵硬等症狀外，也會有許多明顯的痛點，甚至會從肩、背、前胸，延續到手臂產生疼痛無力的感覺，而頸部肌肉肌膜炎也會引起頭痛等。

徐弘正提醒，學音樂的過程要有節奏，千萬不能躁進，嘗試困難的曲子時，一定要漸進性突破，每種樂器的演奏方式不同，呈現的病痛也不同，每練習30分鐘一定要休息10分鐘，讓肌肉獲得充分休息，才能有效避免「音樂傷害」。