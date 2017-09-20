質子治療乳癌 不再傷心肺

2017-09-20

記者吳亮儀／台北報導

48歲的陳小姐在洗澡時發現，左側乳房內側有一個約1.5公分的硬塊，趕忙就醫檢查後發現是第二期乳腺癌，決定採質子治療，避免輻射量不均勻，造成更多副作用。

乳癌是近年台灣女性癌症發生率成長最快速的癌別，發生率持續上升，台灣乳癌病患的高峰年齡約45到55歲，相較歐美國家大約55到60歲的好發年齡還年輕了10歲左右。

林口長庚醫院質子放射治療中心醫師黃意婷說，因心臟位於左側，乳癌放射治療可能增加患者罹患心血管疾病的風險，特別是對於左側乳癌患者。

林口長庚醫院放射腫瘤科主任張東杰說，國際研究，防乳癌淋巴轉移的化療藥「小紅莓」、標靶藥「賀癌平」都有心臟毒性，特別是內乳淋巴結轉移的患者多，因左側內乳淋巴結很靠近心臟，Ｘ光放療時心臟暴露的劑量更高，增加日後心血管疾病風險。

大幅減少放射劑量

黃意婷說，若要減少對正常組織的放射劑量，又能達成特定照射深度後「零劑量」的目標，質子放射治療是目前最佳的選擇。

和現行的光子放射治療相比，黃意婷指出，質子放射治療不但能完整包覆整個治療區，且能大幅度降低對肺臟、對側乳房及心臟等風險器官的放射劑量，可以做到幾乎沒有輻射劑量，但缺點是治療後短期內的皮膚反應會較明顯，但會隨著時間，逐漸恢復到正常。