孕婦膽管阻塞 內視鏡取石保胎兒

2017-09-15

記者何宗翰／台中報導

29歲的何姓孕婦懷孕17週，因腹部嚴重絞痛，吃不下，甚至出現黃疸症狀，就醫診斷為膽管長期被結石阻塞，須緊急取石，否則會影響胎兒健康；經「內視鏡逆行性膽胰管攝影取石術」後，成功取出1公分大的結石，手術後黃疸指數恢復正常。

烏日林新醫院表示，何姓孕婦嫁到韓國濟州島定居，第一時間曾到濟州大學附設醫院掛急診，醫師擔心膽道結石治療會影響到胎兒，建議轉至釜山大型醫院接受治療，後來因為孕婦的媽媽也曾罹患膽道結石，被胃腸肝膽科主任李傑哲治好，決定回台就醫。

李傑哲表示，膽囊炎、膽結石和家族性遺傳有關，飲食過於油膩、懷孕期間受到荷爾蒙變化也都有影響，50歲以上為膽結石好發族群，其中以女性機率較高。

何姓孕婦的媽媽、姊姊都有膽結石病史，到院檢驗黃疸指數高達7.2mg/dL，是正常指數1.2mg/dL的6倍；另外因膽管長期阻塞，已腫脹約3倍大，膽汁無法排出而造成黃疸，必須緊急取石。

烏日林新醫院婦產科產房主任凌大維說，孕期出現膽結石，一般會等到生產完再進行取石，但由於患者為膽管結石併膽管炎，若持續出現黃疸，胎兒長期暴露於母體高黃疸環境下，會造成慢性胎盤功能不良，可能導致胎兒缺氧、生長遲滯，增加胎兒窘迫、早產，甚至死產及週產期胎兒死亡率，需及時治療和降低膽紅素。

李傑哲表示，考量患者懷孕因素，進行「內視鏡逆行性膽胰管攝影取石術」，使用到X光透視時，總暴露量控制在0.6毫格雷，相當於2張胸部X光的輻射量，再加上孕婦有穿鉛裙保護子宮，過程中也使用深度鎮靜，成功取出1公分大的膽道結石，患者事後也說取石過程完全沒有感覺。