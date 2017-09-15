頭痛走不穩像中風 卻是惡性腦瘤

2017-09-15

記者蔡淑媛／台中報導

80歲的廖阿公4年前頭痛、常說錯話、步態不穩，家人以為他是中風、腦部血液循環不好，後來他騎車自摔就醫，才被發現罹患腦癌第4期─惡性度很高的神經膠母細胞瘤，手術切除後再接受放、化療，並加強原腫瘤位置的放療劑量，拉長一般僅約2年的存活期，也能正常生活。

手術加放、化療 拉長存活期

台中榮總腦腫瘤科主任李旭東和一般放射腫瘤科主任游惟強指出，神經膠母細胞瘤是最惡性腫瘤之一，也是腦癌最常見的腫瘤，如名嘴陳立宏就罹患此病。這是一種不明原因的腦部星狀細胞病變，男多於女，初期症狀與中風不易區別，腫瘤邊緣嚴重侵犯正常腦組織，手術不易完全切除，若不治療只能存活半年至1年。

廖阿公的右腦顳葉長了2-3公分的神經膠母細胞瘤，壓迫運動神經，腦水腫也影響認知區域，先由李旭東為他切除腦腫瘤，再由游惟強接手做放、化療。

游惟強除了在腫瘤和腦水腫區域做標準放療，並以電腦定位，在原腫瘤位置提高15%劑量做加強放療，以便徹底殺死癌細胞，但不傷及正常腦組織。

游惟強指出，神經膠母細胞瘤的主要臨床症狀有持續頭痛、頭昏、失眠、視力障礙、記憶混亂、說話困難或肢體障礙，提醒如果出現眩暈、頭痛、複視或走路不穩超過2週，就應趕快就醫。