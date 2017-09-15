《謠言終結站》 嘴破塗口內膏 感染恐越塗越嚴重

2017-09-15

記者陳建志／台中報導

網路傳言「嘴巴破，塗口內膏或喝奇異果泥就可治癒」，不過，醫師臨床發現，有患者照著做，沒想到口腔潰瘍狀況越來越嚴重，直到痛到受不了上醫院，才發現是口腔黏膜細菌感染。提醒民眾，如果嘴巴破皮逾兩週還沒痊癒，千萬不要繼續自己塗藥膏，應就醫檢查對症治療。

亞大醫院耳鼻喉部頭頸外科主任陳亮宇表示，診間這幾個月出現不少嘴巴破皮的患者，檢查後發現是口腔黏膜念珠菌感染，甚至是口腔白斑，詢問為何拖延就醫？患者才說，因為網路傳言「嘴巴破皮塗口內膏或喝奇異果泥可治好」，因此猛吃奇異果、塗口內膏，沒想到卻沒效。

醫師：口腔黏膜病變容易惡化

陳亮宇表示，很多人認為嘴巴破是火氣大引起，其實嘴巴破皮的原因很多，除了吃東西被堅硬物品刮傷、吃飯咬傷口腔黏膜、撞傷，也有可能是病毒、細菌、黴菌感染，甚至是口腔癌引起，因此若是口腔潰瘍持續兩週以上，則有可能是自體免疫系統，或是口腔癌等病變造成，千萬不要輕忽，要儘快就醫檢查。

陳亮宇表示，因口內膏含類固醇成分，具抗發炎及局部免疫抑制效果，若是單純咬傷或碰撞受傷確實有效，但若是黴菌感染塗抹，反可能使病況惡化。

至於網傳「吃奇異果泥治嘴破」，陳亮宇認為，這是因為奇異果富含維他命Ｃ，若單純嘴巴破補充維他命Ｂ、Ｃ和蛋白質確實有助修復，但若是口腔黏膜病變則沒效，且因含鉀量高，腎功能不佳或洗腎、尿毒患者並不建議多吃。

陳亮宇提醒，抽菸、喝酒、吃檳榔或長期食用高溫、刺激性食物等行為，都容易引發口腔潰瘍，民眾最好避免。若發現口腔潰瘍超過兩週還沒痊癒，就要特別小心，建議民眾保持規律生活作息、均衡飲食、適度運動，並每半年定期做全口檢查，避免口腔潰瘍或病變找上門。