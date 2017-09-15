抗藥性上升 幽門桿菌難殺死

2017-09-15

記者林惠琴／台北報導

台灣胃癌列為十大癌症死因之一，已有研究證實幽門桿菌感染與消化性潰瘍、甚至胃癌有關，但幽門桿菌抗藥性逐年上升，台大醫院研究發現，克利黴素（clarithromycin）與左氧氟沙星（levofloxacin）增加最劇，進而造成除菌率降低，可做為各國調整治療方針參考。

克利黴素、左氧氟沙星 增加最劇

台大醫院內科部主治醫師劉志銘表示，幽門桿菌大多在10歲前經由糞口途徑傳染，感染者約10%至20%會引起消化性潰瘍，1%至4%罹患胃癌，成功根除幽門桿菌，不只可預防潰瘍復發，更可大幅降低胃癌發生率。.

若成功根除 潰瘍、胃癌難上身

不過台大醫院內科部主任吳明賢表示，近年來隨著抗生素使用量提高，幽門桿菌抗藥性也逐年上升，最常用的第一線殺菌處方「三合一療法」（合併質子幫浦抑制劑、克利黴素、安莫西林）使用7天至14天，在許多國家的除菌成功率已低於80%。

世界衛生組織統計，全球胃癌死亡人口約2/3集中在亞太地區，為了提供亞太地區各國關於幽門桿菌抗藥性型態的變化，以及選擇適合的第一線殺菌用藥，由台大團隊與澳洲、日本、馬來西亞、印度等專家組成的亞太幽門桿菌疾病聯盟，透過系統性文獻回顧1990年至2016年期間相關的刊登文章，並進行統合分析。

台大醫院研究發現 登國際期刊

亞太地區的24個國家、共有176篇文章符合納入分析的條件，結果顯示，目前可消除幽門桿菌的5種抗生素，在亞太地區整體的抗藥性分別為克利黴素17%、左氧氟沙星18%、硝基甲嘧唑乙醇（metronidazole）44%、安莫西林（amoxicillin）3%、四環素（tetracycline）4%，其中，克利黴素、左氧氟沙星從2000年之前至2011與2015年之間，抗藥性不斷往上爬升，其餘3種的抗藥性則未有大幅度變動。

由於該研究完整分析亞太地區各國幽門桿菌的抗藥性型態差異，可提供各地因地制宜選擇適合的第一線治療藥物參考，結果已於今年8月刊登在國際期刊《The Lancet Gastroenterology & Hepatology》（刺胳針腸胃與肝病學）上。

依醫囑服用抗生素 勿自購濫用

吳明賢提醒，有些民眾出現感染性疾病，會自行到藥局購買抗生素服用，但其實抗生素涉及適應症與抗藥性問題，應該要由醫師判斷病症後，再決定用藥種類較為合宜，不可自己濫用。