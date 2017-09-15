蛋蛋一大一小 竟是睪丸癌上身

2017-09-15

記者陳建志／台中報導

29歲的朱姓男子近日發現會陰部劇痛並發燒，觸摸後發現右側睪丸腫脹，比左睪丸大3倍，原以為只是單純發炎，沒想到上醫院檢查，赫然發現是睪丸癌，患者害怕切除影響未來性功能，所幸在太太支持下，同意接受右睪丸切除手術，順利恢復健康，重回職場。

亞大醫院男性性功能中心主任邱鴻傑指出，這名患者到院時告知並無隱睪症或相關家族病史，也無外傷或睪丸感染，原以為是睪丸扭轉或副睪丸炎，但檢查血流正常，服用抗生素也無效，安排超音波檢查及抽血，赫然發現異常腫塊，腫瘤指數也升高，確診是睪丸癌。

因患者才29歲，得知病況不敢置信，擔心切除後影響未來性功能和生育能力，經醫師告知切除單側睪丸不會影響生育和性功能，以及不開刀可能的風險，尤其患者的太太更是支持先生接受手術，讓朱男下定決心切掉右側睪丸。

邱鴻傑指出，20至40歲男性是睪丸癌好發年齡，發生率為每10萬人口1.4人，其中曾患隱睪症的患者，睪丸癌發生率更是正常人的3至14倍，其典型症狀為睪丸出現無痛腫塊，初期較沒有明顯疼痛感，但觸摸睪丸時會感覺特別堅硬，該名患者發病初期就有發燒、疼痛等症狀，屬於非典型的睪丸癌患者。

他提醒，20至40歲的男性應每月趁淋浴時，定期做一次睪丸癌自我檢查，以手輕握住一邊睪丸，並用拇指輕觸檢查是否有腫塊，或觸感有異狀，若出現壓痛感或腫脹現象，則可能是睪丸癌的徵兆，應及早就醫診治。