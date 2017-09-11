月薪37K╱新北清潔隊體測 80歲考生扛米袋

2017-09-11

5000人搶280缺

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市改制後首次招考清潔隊員，預計錄取280名，吸引高達5000多人報名，錄取率僅千分之58，最年長的報考者是80歲的楊先生；昨天進行最後階段的體能測驗，多數人臉紅氣喘走出考場，年輕男性考生說，扛米袋跑9秒，要拿100分實在太難。

新北市環保局招考清潔隊員，昨天在蘆洲國民運動中心進行最後梯次的體能測驗；測驗規則為男性扛15公斤米袋、女性扛10公斤米袋做折返跑速度競賽，折返共計56公尺，依時間給分數，例如，男性考生成績若為9秒，就可拿到100分。體能測驗將取1500人進入筆試。

80歲楊先生為了熟悉路線，考前多次從汐止住家坐火車、轉捷運到蘆洲考場探路，還買了15公斤沙包反覆練習；排在第二天測驗的他，前一天也兩度到現場，聽取別人的考試經驗談，了解到穿長褲不利速度，趕快去買了件短褲，搭上新球鞋、排汗衫應考，力求減輕身上重量；昨天已是第三次到考場。

應試前，醫護人員一度擔心他無法負荷，建議放棄，他仍堅持應考，至於測試成績如何？他懊惱地說，和平常練習時差了好多秒，「很希望可以進入下一階段，一定會用筆試拉高成績」。

已經有外孫的楊先生說，人要工作才會健康，公家機關福利較好、制度齊全，考上就不用向孩子拿零用錢。

環保局技正鄧筱光表示，體測成績將會轉換成分數，男性滿分為9秒、女性則為10.5秒，9月24日將進行筆試，10月2日前公布錄取名單；錄取且通過試用期的隊員，月薪約3萬7000元。